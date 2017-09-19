Karakelle mesajında "Devletimiz ve milletimiz, gazilerimize duyduğumuz minnettarlığı göstermek üzere bir şükran ve vefa ifadesi olarak,19 Eylül’ü Gaziler Haftası olarak kabul etmiştir. Bu anlamlı günde bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

"Bugün bu kutsal vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu kutsal kavramlar olduğu sürece Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır.

Bugün bu kutsal vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu kutsal topraklar kolay kazanılmadı. Her karış toprağında aziz şehitlerimizin kanları ve kahraman gazilerimizin ayak izleri vardır.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin yaptıkları fedakarane savunmaya karşılık biz de vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan bölücü ve yıkıcı provokasyonlara asla alet olmamalıyız.

Milletimiz ve vatan toprağımız aleyhindeki yıkıcı planlar bugün de devam etmektedir. Bugün bizlere düşen görev, birlik ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı manevî değerlerimize sıkıca sarılarak diri kalmak, ilmî, kültürel ve her açıdan ecdadımıza ve şehitlerimize layık olmaktır. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarıyla, bilhassa onlardan bize emanet kalan eş ve çocuklarıyla ilgilenmek, elimizden geldiğince onlara her türlü maddî ve manevî desteği vermek minnet ve vefa borcumuzun bir gereğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gaziler Haftası’nı kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm aziz şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 15 Temmuz Gazileri ve hayatlarını idame ettiren gazilerimize de sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.