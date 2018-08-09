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09 Ağustos 2018 14:24

Karayollarında Kurbanlıklara sıkı denetim

Doğu Anadolu Bölgesinden Kurban Bayramı dolayısıyla büyük kentlere gönderilen kurbanlıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı kontrolleri sonrası sevk ediliyor.

Karayollarında Kurbanlıklara sıkı denetim

09 Ağustos 2018 14:24


Erzurum-Erzincan karayolundaki güvenlik uygulama noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup hayvanların pasaportları, sağlık raporları ve sevk bilgilerini kontrol ediyor. Ayrıca kontrollerde hayvanların kulak küpeleri kontrol edilerek taşıma araçlarında hayvan refahına yönelik gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyor.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, kurban bayramının yaklaşması münasebetiyle ülke genelinde canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışına başlandığına işaret ederek, kurbanlıkların usulüne uygun taşınması gerektiğine vurgu yaptı.Şahin, özellikle yurdun doğusundan taşınan kurbanlıkların Erzincan üzerinden batıya sevk edildiğini anlatarak,


"Şu an tüm ülkede hayvan pazarlarımız açıldı. Bu nedenle sevkiyatların yapıldığı güzergahta tedbirlerimizi artırdık. Yol kontrol noktalarında arkadaşlarımız ve kurumumuza bağlı veterinerler kontrollerine devam ediyor. Amacımız küpesiz hayvanların geçişine izin vermemek. Sevksiz ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların geçişini engellemek. En çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi ise hayvan refahına uygun şekilde kurbanlıkların gidecekleri yerlere ulaşımını sağlamak. Kontrollerimiz Kurban Bayramı’na kadar devam edecek. Vatandaşlarımızdan özellikle küpesiz ve sağlık raporu bulunmayan kurbanlıkları almamalarını istiyoruz."


Son yıllarda hayvanların taşınmasına yönelik "hayvan refahı" yönetmeliğinin bulunduğunu belirten Şahin, "Hayvanların yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerekiyor. Vatandaşlarımız, yönetmeliğe uygun taşınmayan ya da küpesiz hayvanlara rastladıklarında İl Müdürlüğümüze ihbarda bulunsun." dedi.




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