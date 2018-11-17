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Kargadan kaçan kedi direkte mahsur kaldı

Erzincan’da kargalardan kaçarken direğe tırmanan kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.

Erzincan'da kargalardan kaçarken direğe tırmanan kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.


Ergenekon Mahallesi 113. Sokak'ta yoldan geçen vatandaşlar direkte mahsur kalan kediyi görünce itfaiyeye haber verdi. Vatandaşların ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kargalardan kaçarken direğe tırmanarak 4 saat mahsur kalan kedi Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle indirildi.

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