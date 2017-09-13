Karıştırılan cenazede aile bir acı daha yaşadı

Edinilen bilgiye göre, 93 yaşındaki Fatma Celayir isimli kadın 11 Eylül Pazartesi günü İzmir’de vefat etti. Fatma Celayir’in cenazesinin Erzincan’a gönderilmesi gerekirken Atatürk Havalimanı’nda başka bir cenaze ile karıştırılması sonucu Fatma Celayir’in cenazesi Şanlıurfa’ya götürüldü. Şanlıurfa’ da cenazeyi teslim alan cenaze sahipleri morgda son bir kez görmek istedikleri cenazenin yüzünü açtıklarında bir kadına ait cenazeyle karşılaştı. Kısa süre sonra cenazelerin Atatürk Havalimanı’nda karıştırıldığı ortaya çıkmasının ardından karışıklığın düzeltilmesi için cenaze sahiplerine Fatma Celayir’in cenazesinin 13 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’da havayolu ile Erzincan’a gönderildiği bilgisi verildi. Vefat eden Fatma Celayir’in oğulları Kadir ve Abdullah Celayir cenazeyi teslim almak üzere gittikleri Erzincan Havaalanı’nda, yetkililerden cenazelerinin uçakta olmadığı bilgisini alarak ikinci bir şok daha yaşadılar. Aile, cenazenin karayolu ile Erzincan’a nakledildiği söyledi.

Vefat eden Fatma Celayir’in oğlu Kadir Celayir isimli kardeş annelerinin cenazesi için yurtdışından misafirlerinin geldiğini öte yandan cenaze işlemlerine başladıklarını belirterek, “Annemiz 11 Eylül akşamı İzmir’de vefat etti. Yetkililer cenazemizin Türk Hava Yolları uçağıyla Erzincan’a nakledileceğini söyledi. 13 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’da cenazemizi almamız gerekirken, Erzincan Havaalanına geldik, fakat cenazemizin gelmediğini söylediler. Çok mağdur durumdayız. Cenazemizin karıştırılmasının ardından bize verilen bilgide cenazemizin yanlışlıkla Urfa’ya gittiğini şimdide karayolu ile Erzincan’a nakledildiğini öğrendik” diye konuştu.

Vefat eden Fatma Celayir’in oğlu Abdullah Celayir ise, “Cenazemiz olduğu için yurtdışından birçok misafir geldi. Birçok hazırlığımız oldu. Bugün hepsinin iptal olması bizleri mağdur etti” diye konuştu.