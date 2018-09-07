Kaybolan 15 yaşındaki çocuğu iz takip köpeği buldu

Ailesi ile birlikte Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinden hayvan otlatmak üzere Erzincan’ın Tercan ilçesine ait Bulmuş Köyüne gelen baba Emin Pirincik, 04 Eylül 2018 tarihinde annesine bir öğünlük ekmek arası yiyecek yaptırarak evden ayrılan ve geri dönmeyen oğlu Ercan Pirincik’in kaybolduğuna yönelik Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunması üzerine Tercan ve Çayırlı ilçe Jandarma Komutanlığı’ndan 75 personel, 1 Jandarma Komando Unsuru, 1 drone unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 iz takip köpeği, Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 1 Multikopter, 1 Jasat, 45 güvenlik korucusu ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğünden 4 PÖH personeli ve 6 kişilik AFAD ekibinin de katılımıyla toplamda 135 kişilik ekip, köy ve civarında gidebileceği arazi kesimlerinde arama çalışması yaptılar.

Yapılan araştırmalar kapsamında kayıp çocuk Ercan Pirincik’in evinde bulunan son kullandığı eşyalar Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Hızar isimli İz Takip Köpeğine koklatılması sonucu 06 Eylül 2018 günü babası Emin Pirincik’e ait evin 50 metre yakınında bulunan bir inşaatın içerisinde saklanmış vaziyette iz takip köpeği tarafından bulunarak, güvenlik kuvvetlerince ailesine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi neticesinde ise bulunan Ercan Pirincik’in gün içerisinde Kargın Beldesine inerek, İstanbul iline gitmek için otobüs aradığı, ancak gidecek araç bulamadığı tespit edildi.