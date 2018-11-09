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Kaymakam Özdemir yol çalışmalarını İnceledi

Refahiye kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, ilçede yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Hatice Bayar Özdemir, İlçe Özel İdare Müdürü Sezai Bayram ve İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Umut Tunalı ile birlikte, Şahaloğlu, Bakacak, Baştosun, Yurtbaşı Köyleri grup yolunda yapılan genişletme, yol değişikliği çalışmalarını ve Kazören, Ulucak, Gökseki, Alapınar Köyleri Grup yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Özel İdare şantiye şefi Muzaffer Fırat'dan ve İlçe Özel İdare Müdürü Sezai Bayram'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Hatice Bayar Özdemir yapılan çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederken, İlçe Özel İdare personeline de özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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