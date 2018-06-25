Kemaliye’de tatbikat gerçekleştirildi

Bölge UMKE’ye bağlı Erzurum,Kars,Bayburt ve Ardahan illerinden toplam 32 UMKE personelinin katılımıyla Kemaliye ilçesinde gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde yapılan "Sırat on Fırat" Wingsuıt/Basejump etkinliği kapsamında sporculara yönelik sağlık tedbirleri ile birlikte Şehit Burak Tatar I.Bölge UMKE Eğitim Tatbikatı yapıldı.

Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sağlık tedbirleri ile birlikte gerçekleştirilen tatbikata I.Bölge UMKE’ye bağlı Erzurum,Erzincan,Kars,Bayburt ve Ardahan illerinden toplam 32 UMKE personeli ile birlikte Rize ÇADOSK sporcuları ortak tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kayalık alana düşen yaralı 2 yarışmacıya UMKE ekiplerince tıbbi müdahalesi ve ÇADOSK(Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü) sporcuları tarafından kurtarma yapılarak yaralılar Karasu nehri kenarına indirilip tekne ile tahliyesi edilip 112 ekipleri tarafından Kemaliye Devlet Hastanesine sevkleri sağlandı.