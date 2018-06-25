Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 09:21

Kemaliye’de tatbikat gerçekleştirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekibi başta olmak üzere I.

Kemaliye’de tatbikat gerçekleştirildi

25 Haziran 2018 09:21

Bölge UMKE’ye bağlı Erzurum,Kars,Bayburt ve Ardahan illerinden toplam 32 UMKE personelinin katılımıyla Kemaliye ilçesinde gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.


Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde yapılan "Sırat on Fırat" Wingsuıt/Basejump etkinliği kapsamında sporculara yönelik sağlık tedbirleri ile birlikte Şehit Burak Tatar I.Bölge UMKE Eğitim Tatbikatı yapıldı.


Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sağlık tedbirleri ile birlikte gerçekleştirilen tatbikata I.Bölge UMKE’ye bağlı Erzurum,Erzincan,Kars,Bayburt ve Ardahan illerinden toplam 32 UMKE personeli ile birlikte Rize ÇADOSK sporcuları ortak tatbikatı gerçekleştirildi.


Senaryo gereği kayalık alana düşen yaralı 2 yarışmacıya UMKE ekiplerince tıbbi müdahalesi ve ÇADOSK(Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulübü) sporcuları tarafından kurtarma yapılarak yaralılar Karasu nehri kenarına indirilip tekne ile tahliyesi edilip 112 ekipleri tarafından Kemaliye Devlet Hastanesine sevkleri sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç