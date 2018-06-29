Kent Konseyi Kadın Meclisinden KADEM’e ziyaret

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin, Erzincan Belediye Başkanının eşi Gülnaz Başsoy, Belediye Meclis Üyesi Nermin Yıldırım ve beraberinde ki heyet Erzincan’da 41. temsilciliğini açan KADEM’in il temsilciliğine Büşra Eren’in gelmesi münasebetiyle ziyarette bulundular.

Kentte faaliyet yürüten ve özellikle kadın hakları için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına büyük önem veren Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin, Erzincan Belediye Başkanı eşi Gülnaz Başsoy, Belediye Meclis Üyesi Nermin Yıldırım ve beraberinde ki heyet, dernek ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam ediyor. KADEM İl Temsilcisi Eren tarafından karşılanan heyet, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi alıp uygulanacak projelerle ilgili istişarede bulundular.

Konuşmalarında Şahin, kadınlara yönelik her türlü çalışmanın değerli olduğunu Başsoy ise Türkiye’de kadın hakları, çalışma hayatında fırsat eşitliği ve kadınların Erzincan ekonomisindeki yeri ve önemini belirterek, Eren’e çalışmalarında başarılar dilediler. Eren ise ziyarette bulunan heyete ziyaret nedeniyle teşekkür etti.