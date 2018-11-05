Kent Konseyi toplantısı yapıldı

Erzincan Belediyesi aşevinde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk programın açılış konuşmasını yaparken katılımcılara programa iştiraklerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan gündemiyle ilgili konulara değinerek Erzincan Belediyesinin çalışmalarını slayt eşliğinde anlattı. Başkan Başsoy konuşmasında; “Bundan sonra ayda bir kent konseyi dar çerçevede kendi arasında iki ayda bir de meclis toplantısında olacak. Biz şehri tüm paydaşlarla birlikte yönetmek istiyoruz. Hakarete varmayan yapıcı tüm eleştirilere her zaman açığız. Yeter ki doğruda birleşelim. Şehrin büyümesine gelişmesine katkıda bulunalım” dedi. Başkan Başsoy daha sonra bazı sorunları Vali Arslantaş ve Milletvekillerine ileterek katılımcıların öneri ve şikâyetlerini dinledi.

Ardından Erzincan Valiliği personelleri tarafından yapılan çalışmalar slayt eşliğinde anlatıldı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından gündemin değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra Erzincan Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon İl Müdürü Engin Ustaoğlu tarafından Erzincan'ın genel durumuna yönelik hazırlanan sunum yansıtıldı.

Yapılan sunumun ardından konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, önceki günlerde 250 yataklı araştırma hastanesi ek bina şantiyesinde; yapısal yük altındaki betonarme taşıyıcı desteklerin 28 gün süre boyunca çıkartılmaması gerekirken inşaat ekibinin tedbirsizliği sonucu taşıyıcıların 12 günde çıkarılması sonucu betonun dayanım kaybına uğradığı bu sebeple, yeni bir inşaat ekibi ile çalışılarak inşa edilen 2 katın yıkılıp, yeniden inşasının eksiksiz ve titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Kent konseyi danışma kurulu üyesi AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Kent konseyinin önemine değinerek, her ay gerçekleştirilecek toplantımızda ilimiz için gerekli proje ve yatırımlar konuşulacak dedi.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise Erzincan ilinin güçlü ve zayıf yönlerini, il için fırsat ve tehdit yaratan koşulları irdeleyen genel bir analizin sunumunu yaptı.

Karaman sunumda bölge veya ilin içinde yer alabileceği veya rekabet edebileceği faaliyetlerdeki veya piyasalardaki kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi, güçlü ve zayıf yanların tespit edilmesi için kaynak profilinin kritik başarı faktörleriyle karşılaştırılması ve güçlü ve zayıf yanların, kaynakların ya da becerilerin yeterli bir rekabet avantajı yaratıp yaratmayacağının görülebilmesi açısından GZFT analizi, uygun yatırım alanları araştırmasında önemli bir adım oluşturduğunu dile getirdi.