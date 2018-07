Kesimevi inşaatı hızla ilerliyor

Erzincan’da 15 milyon 350 bin TL’ye mal olan ve Türkiye’de ilk olarak güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretecek olan ilk kesim evi inşasında incelemelerde bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy kesim evi inşaatı alanında bir açıklama yaparak "Bugün Belediyemize ait Et Entegre Tesisi ve Hayvan Pazarının inşaatının bulunduğu alandayız. Bu alandaki faaliyetlerimiz yaklaşık 3 yıl önce başladı. Bu iş nerden kaynaklandı. Yeni çıkan yasa gereği kesimhaneler yeni standartlara uymak zorundaydı. Bizim kesimhanemiz de bu şartlara uymuyordu. Daha sonrasında kesimhanemizin yenilmesine karar verdik. Burada yaklaşık 41 Bin metre karelik bir alanı Erzincan Belediyesi olarak kamulaştırdık. Yaklaşık 21 Bin metre karelik alanı Erzincan Belediyesi’ne aitti. Toplamda bulunduğumuz alanın tamamı 61 Bin metre kare yani 61 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. Hem Et Entegre Tesisi yapımı inşaatı başladı, aynı zamanda da Hayvan Pazarı inşaatımız başladı. Şuanda Erzincan Belediyesi Et Entegre Tesisi yap işlet devret modeliyle yapılmaktadır. Bu 29 yıllık bir süre içerisinde işletilecek ve sonunda Erzincan Belediyesine devredilecek. Bu tesisimizle ilgili sizlere teknik bilgi vermek gerekirse; Alanımız yaklaşık 22 dönümlük bir alan üzerinde Et Entegre Tesisimiz. Burada 4 Bin metre karelik kapalı bir alanımız var. Kesim evimizin içerisinde ise; 14 adet soğuk hava deposu var, kavurma ünitesi var, sakatat işleme ünitesi var, deri ünitesi var, sucuk, pastırma yapım ünitesi var ve bunun dışında 5 bin metre karede hayvanların bekleme alanları var. Ayrıca burada Kurban Bayramları için de vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak açısından hijyen kurban kesimleri içinde düzenleme yapılmaktadır. 5 Bin metre karenin üzerinde yine güneş enerji sistemimiz var. Bu güneş enerjisi 400 kilovat enerji üretecek. Bu enerji hem hayvan pazarını hem de Et Entegre Tesisimizin tamamının enerjisini karşılayacak bir enerji üreteceğiz burada. Bu özelliği ile de Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesis olacak. Ayrıca Et Entegre Tesisimizin bulunduğu kampüs içerisinde fabrikadan halka et satış noktalarımız olacak. Yine restoranlarımız olacak, yöresel ürün satış noktaları olacak. Dışarıdan gelen çiftçiler için misafir hanemiz olacak. Ve bu şekilde komplike bir tesisin çalışmaları son surat devam ediyor. Bu proje 29 Ekim’de yani Cumhuriyet Bayramında inşallah hep birlikte bu tesisin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca yanı başındaki hayvan pazarımızla ilgili olarak da kısa bir bilgi vereyim. Bu projemizi DAP ile birlikte yapıyoruz. 3 Milyon TL’lik bir hibe yardımı aldık DAP’tan. 23 Bin metre kare üzerine kurulu, 3 Bin baş hayvan kapasiteli bir canlı hayvan pazarımız olacak. Tesisimizde hayvancılıkla alakalı tüm birimleri toplayacağız. Tarım İl Müdürlüğü Ofisi olacak, Süt Birliğinin ofisi olacak, Koyun Keçi Birliğinin ofisi olacak ve bu şekliyle de çiftçilerimiz bu birimlerle işlemlerinin hepsini aynı noktada tamamlamış olacak. Haftanın 3 günü açık tutmayı planlıyoruz bu tesisimizi. Hemen yanı başında yine biliyorsunuz Saman Pazarımız yukarıda Piri Sami Hazretlerinin türbesinin olduğu bölgede. Burada da 11 dönümlük bir alanda da saman pazarını da aynı yer üzerinde aynı kampüs üzerine almış oluyoruz. Yine burada Et Entegre Tesisi ile ilgili de bizim kırsal kalkınma ajansımızdan ciddi bir destek alındı, kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca hayvan pazarı içinde DAP’tan ciddi bir destek aldık, DAP Bölge idaresine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Buradan şehrimize ve bölgemize çok büyük bir tesisi kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Ardından konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise şu ifadelere yer verdi:

“Burada gerçekten de çok güzel bir hizmet, güzel bir tesis oluyor. Ben öncelikle emeği geçen başta Belediye Başkanımıza ve yatırım yapan firmaya teşekkür ediyorum. Erzincan biliyorsunuz Tarım ve Hayvancılığın olduğu bir şehir, dolayısıyla bu yatırım inşallah tarım ve hayvancılığa özellikle katkı sağlayacaktır. Yine bununla birlikte yatırım yapan firmaların özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili buranın ne kadar gözde yer olduğunun bir ispatıdır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek diyorum. Bu yatırımda emeği geçen Belediye Başkanımıza, belediyemize ve özellikle yatırım yapan firmaya ve özellikle de bu yatırımları destekleyen hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamaların ardından programa katılan Erzincan’da hizmet veren yerel ve ulusal basın mensuplarına inşaat alanında yapılan çalışmalar gösterildi.