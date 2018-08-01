Kimyasal gübre rafa kalkıyor

Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir ve birlik üyeleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette birlik faaliyetlerine yönelik Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a bilgi veren Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir yaptığı görüşmede, toprağı solucan gübresi ile besleyerek organik madde seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla Erzincan da faaliyete geçirdikleri Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği ile toprakları kimyasal gübreden arındırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Pamir, 15 kilogram solucan gübresinin bir römork hayvan gübresiyle eş değerde olduğunu söyleyerek, solucan gübresinin toprak altı tarımda yüzde 50, toprak üstü tarımda ise yüzde 30 verim sağladığını bildirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği olarak solucan gübresi üreticilerine yönelik bilinçli üretici guruplarını ve bölge topraklarının solucan gübresi ile beslenerek organik madde seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bilimsel, işlevsel, yapısal ve hukuksal konularda doğru bilgiyi üretmek, bu konuda çalışmalar yapan özel ve tüzel kişiler ile kuruluşlara destek vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Pamir, Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte tüm belde ve köyler ile tüm Doğu Anadolu Bölgesini kapsayan bir çalıştay düzenlenmeyi hedeflediklerini ve aynı zamanda Erzincan’da kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde organik solucan gübresi üretim tesisi kurmayı planladıklarını bu konuda da Vali Ali Arslantaş’tan destek beklediklerini kaydetti.

Vali Arslantaş, Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir ve birlik üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, solucan gübre üretiminin bir iş kolu olarak Erzincan’a katma değer sağlamasını temenni ederek, Erzincan’da küçük çaplı olarak yürütülen bu üretim kolunun modern bir üretimle gerçekleştirilmesi için gerekli desteğin verileceğini bildirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir ve birlik üyeleri ise ziyaret sonrası Vali Arslantaş’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler.