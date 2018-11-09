Kızılay Cami'nde Çevre Düzenlemesi Başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızılay Mahallesi'nde ki Kızılay Cami'nde çalışmalara başladı.

Erzincan Belediyesi 4 buçuk yıllık süreçte Akşemsettin Camisi, Hamidiye Camisi, Kandilli Cami, Yeni Mahalle Camisi, Yunus Emre Camisi, Bilal Habeşi Camisi, Bahçelievler Camisi, Mevlana Camisi, Mengüceli Camisi, Ersevenler Camisi, Bayındır Camisi, Ergenekon Camisi, Sümer Camisi, Fatma Hatun Camisi ve Mimar Sinan Cami'lerinin çevre düzenlemelerini yapıp, şehrin en önemli iki noktası Camii kebir ve Boyacılar Camisi'nde de halkın ve gelen misafirlerin çok büyük ihtiyacı olan şadırvan, taziye yeri, kadın ağırlama yerleri, çocuk emzirme odaları ve wc'leriyle çok kapsamlı iki yeri Erzincan'a kazandırmıştı. Erzincan Belediyesi şimdi de Kızılay Cami'sinin yıkılan bahçe duvarlarını yenileyecek, bozulan zemin andezit taşı ile döşenecek, yetersiz olan şadırvanının yerine Osmanlı Mimarisi taşıyan büyük bir şadırvan yapacak.