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25 Mayıs 2018 11:45

Kızılay’dan Ramazan Ayı Süresince binlerce kişiye iftar

Kızılay Erzincan Şube Başkanlığı Ramazan Ayı nedeniyle her gün binlerce kişiye iftar yemeği veriyor.

Kızılay’dan Ramazan Ayı Süresince binlerce kişiye iftar

25 Mayıs 2018 11:45

Yaklaşık 2 bin kişiye her gün iftar yemeği verdiklerini söyleyen Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, günün erken saatlerinde yemekleri hazırlayarak vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.


Türk Kızılayı Erzincan şubesi tarafından bu yıl ikincisi yapılan iftar programı yoğun katılımlarla sürüyor. Erzincan Atatürk Parkında Ramazan ayı süresince her akşam vatandaşlara iftar yemeği veriyor. İftara saatler kala hazırlıklarını tamamlayan Erzincan Kızılay şubesi çalışanları vatandaşlara iyi hizmet sunmaya çalışıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, şunları dile getirdi; “Tüm İslam aleminin Erzincanlı hemşerilerimizin Ramazanı şeriflerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu yılda ikincisi düzenlemiş olduğumuz iftar programını sunuyoruz. Günlük 2 bin civarında kişiye yemek hizmeti sunuyoruz. İftar programımızda 4 çeşit yemeğimiz bulunmaktadır. İftar yaklaşık 2,5 saat kala sofralarımız Erzincan Atatürk Parkında hazır vaziyette olmaktadır. İftardan sofrada çay ikramı olmak üzere Ramazanın 30 gün boyunca bu hizmeti Türk Kızılay’ı Erzincan Şube Başkanlığınca yürüteceğiz. Erzincanlı hemşerilerimizi iftar soframıza bekliyoruz. Teşekkür ederim” dedi.




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