Kod adı 2023 eğitiminin ilk etabı tamamlandı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 hedefleri doğrultusunda 81 ilde yaklaşık 2 bin genci eğitime aldı. Erzincan Gençlik Merkezi’nde "Kod Adı 2023" adlı proje kapsamında 30 genç ilk etap eğitim programına dahil edildi. Gençlere, ‘Algoritma ve Problem Çözme Yeteneği, Gerçek Kod Yazma Deneyimi, Mobil Uygulama Geliştirme, Web Sitesi Geliştirme, Oyun ve Animasyon Geliştirme, Elektronik ve Robotik’ konularında eğitim verildi. Kod Adı 2023 projesinin ikinci grup eğitim programının Eylül ayında başlayacağı kaydedildi.