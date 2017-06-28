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28 Haziran 2017 10:25

Kod adı 2023 eğitiminin ilk etabı tamamlandı

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Kod Adı 2023" adlı proje kapsamında düzenlenen eğitim çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Kod adı 2023 eğitiminin ilk etabı tamamlandı

28 Haziran 2017 10:25


Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 hedefleri doğrultusunda 81 ilde yaklaşık 2 bin genci eğitime aldı. Erzincan Gençlik Merkezi’nde "Kod Adı 2023" adlı proje kapsamında 30 genç ilk etap eğitim programına dahil edildi. Gençlere, ‘Algoritma ve Problem Çözme Yeteneği, Gerçek Kod Yazma Deneyimi, Mobil Uygulama Geliştirme, Web Sitesi Geliştirme, Oyun ve Animasyon Geliştirme, Elektronik ve Robotik’ konularında eğitim verildi. Kod Adı 2023 projesinin ikinci grup eğitim programının Eylül ayında başlayacağı kaydedildi.




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