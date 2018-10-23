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Kodlama Haftası etkinliklerle kutlandı

Erzincan’da Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu’nda Kodlama Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlendi.

Erzincan'da Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu'nda Kodlama Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenlendi.


Yapılan kutlama etkinliklerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Robot Teknolojileri Kullanım Kulübü de destek verdi.


Programda kodlamanın ne olduğu, neden önemli olduğu ve ilimizde kodlamayı yaygınlaştırmak için neler yapılacağı üzerinde duruldu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Esma Karayiğit'in organize ettiği Programa İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Yıldırım, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


Program İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün açılış konuşmasıyla başladı. Gün konuşmasında burada ortaokul-üniversite arasındaki işbirliğinin çok güzel bir örneğinin yaşandığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Programa çeşitli kodlama etkinlikleriyle devam edildi. Üniversiteden getirilen üç boyutlu yazıcıdan ürün çıkarıldı, drone uçuruldu. Programda son olarak davetlilere ikramlarda bulunuldu.

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