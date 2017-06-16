Koruyucu aileler iftarda buluştu

İftar yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, eşi Nesrin Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak eşi Neşe Başak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, protokol mensupları, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Erzincan Polis Evi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde salonda bulunan masaları tek tek gezen Vali Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş, çocuklar ve aileler ile yakından ilgilendiler.

İftar yemeği öncesi salonda konuşma yapan Hatice Arslantaş, Devletimizin son dönemde yaptığı en önemli hizmetlerden, girişimlerden birisinin ‘Koruyucu Aile’ sistemi olduğunu vurgulayarak, “Bugün, iftar soframızı sevgi dolu yüreklerle paylaşıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızı ve onları en güzel şekilde yetiştiren koruyucu ailelerimizle bu güzel Ramazan akşamında bir araya geldiğimizden ötürü mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Sizler de bu ailenin en değerli varlıklarısınız.

Ramazan; yoksulun, kimsesizin ve kardeşliğin mevsimidir. Bu mübarek günlerin şehrimizin ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının huzur ve barış içinde yaşamasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlik duygusu etrafında birleştiğimiz bu güzel iftar sofrasının birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmesini temenni ediyorum.

Sevgi dolu gönülleriyle çocuklarımıza kucak açan merhamet sahibi ailelerimiz, milletimizin bizlere emaneti olan sevgili çocuklarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlayan Gönül Elçileri projesi 2013 yılından beri tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de titizlikle yürütülmektedir. Hemen hemen her yaş grubundan 31 çocuğumuz 24 koruyucu ailelerimizin himayesinde yaşamlarını sürdürüyor. Devletimiz, bizlere emanet edilen çocuklarımızı en güzel imkânlarda ve merhametli ellerde büyümesi ve yaşama tutunması için koruyucu ailelerin seçimine çok özen gösteriyor. Çünkü sizler de iyi biliyorsunuz ki bu çocuklarımızın maddi desteklerden çok sevgiye, ilgiye ihtiyaçları var.

Çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmeleri için sıcak bir aile ortamına, bir anne sıcaklığına, bir baba desteğine ihtiyaçları var. Siz değerli gönül elçilerimizin destekleriyle inanıyorum ki çocuklarımızın yüzleri daha fazla gülecektir. Bizler, merhamet etmeyi bilen, mazlumun daima yanında olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu şuurun devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizler bu hayırlı işte aktif rol alarak dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergilediniz. Toplumsal dayanışmanın doğal ortamda sağlanması, sosyal güvenlik hizmetlerine ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Sosyal dayanışma, bir olmamızın kardeş olmamızın da temelini oluşturuyor.

Elbette Devletimizin birçok kurumu ve imkanları var. Fakat bir çocuğun bakımı konusunda her şey ne kadar mükemmel olursa olsun bu çocuklarımızın asıl ihtiyacı olan anne-baba sevgisini, aile şefkatini bizim bu kurumlarımızda verme şansımız olmuyor. Bizim bu eksiğimizi sizler tamamlıyorsunuz. Sizin gibi engin gönüllü kardeşlerimiz oldukça çocuklarımız aile ortamında dolayısıyla sevgi ikliminde büyüyecek. Bu vesileyle yüreğini, sofrasını, evini çocuklarımıza açan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Koruyucu ailelerimizin sayısının artması için İl Müdürlüğümüzün çalışmalarına özveriyle devam etmesini diliyorum. İftar soframızın, birliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Polis Evi’nde gerçekleştirilen iftar programının ardından, Hatice Arslantaş, Nesrin Savaş, Neşe Başak, Erzincan Vali Yardımcısı ve Refahiye Kaymakam Vekili Hatice Bayar Özdemir ve beraberindeki protokol eşleri Erzincan Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukları ziyaret ettiler. Buradaki çocuklarla sohbet eden Hatice Arslantaş ve beraberindeki protokol eşleri çocuklara hediyeler vererek onların dilek ve şikayetlerini dinlediler.