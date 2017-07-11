Köy Yolları Sıcak Asfalta Kavuşuyor

2017 yılı içerisinde 176 kilometrelik köy yolunu sıcak asfaltla kaplamayı hedefleyen özel idare köy içlerinde ise 135 bin metrekare kilit parke çalışması yapacak.

531 Köy, 396 mezra olmak üzere toplam 927 yerleşim biriminde 44 bin 494 kişiye hizmet veren 3 bin 616 km köy yolu ağına sahip olan Erzincan İl Özel İdaresi, yaz ayları ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. 2017 yılı Özel İdare yatırım programında yer alan 36 adet sulama, 32 adet kanalizasyon, 39 adet köy sosyal tesisi, 106 adet köy yolu, 55 adet içme suyu projesi olmak üzere, toplam 268 adet projenin çalışmasını yürütüyor.

Ayrıca KÖYDES yatırım programı kapsamında toplam maliyeti 19 milyon 750 bin TL olan 11 adet sulama, 19 adet kanalizasyon, 63 adet köy yolu, 38 adet içme suyu projesi de devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en modern sıcak asfalt tesisine sahip olan Erzincan İl Özel idaresi 2016 yılında 56 kilometrelik köy yolunu sıcak asfalta kavuştururken bu yıl temmuz ayı itibari ile 35 kilometre yol asfaltlandı.

UZAK KÖYLER İÇİN SEYYAR ASFALT PLENTİ ALINIYOR

Özel idare tarafından uzak ilçelerdeki köylerin yollarının sıcak asfaltla kaplanması için yaklaşık iki milyon maliyetle seyyar asfalt plenti alımı için çalışma başlatıldı. Kemah, Kemaliye, Rehahiye, Tercan ve Otlukbeli gibi ilçelerde altyapısı ve içme suyu şebekesi tamamlanmış, kilit parke ile kaplanmış köylerin yolları sıcak asfalta kavuşacak. 2017 yılı içerisinde 176 km yolda sıcak asfalt çalışması yapılması planlanırken, kurumun araç parkına alınacak yeni ekipman ve araçlarla takviye edilecek. Yine köylerde toplam 135 bin 800 metrekare kilitli parke yapılması hedefleniyor.