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“Köyden Külliyeye Giden Bir Başarı Hikayesi” söyleşisi yapıldı

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Köyünde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve öğrencileri okula bağlama amacıyla yapmış olduğu çeşitli projelerle yılın öğretmeni seçilen Yasin Sepil, Erzincan’da öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Köyünde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve öğrencileri okula bağlama amacıyla yapmış olduğu çeşitli projelerle yılın öğretmeni seçilen Yasin Sepil, Erzincan'da öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yusuf Dumlu'nun organize ettiği “Köyden Külliyeye Giden Bir Başarı Hikayesi” adlı söyleşi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Gerçekleşen programa Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yazıcı, üniversite öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program çerçevesinde yılın öğretmeni seçilen Yasin Sepil bu yolda yaşadıklarını öğretmen adaylarıyla paylaştı ve onlara türküler söyledi. Program sonunda katkılarından dolayı Sepil'e hediye takdimi yapıldı.

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