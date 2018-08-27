Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 13:08

Koyunların tuz ve su keyfi

Erzincan’da geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Şavak Aşireti mensupları, yıllardır süregelen koyun tuzlama geleneğini sürdürüyor.

Koyunların tuz ve su keyfi

27 Ağustos 2018 13:08


Küçükbaş hayvan üreticileri en az haftada bir defa taşların üzerine tuz dökerek koyun sürülerinin tuz ihtiyacını gideriyor. Böylece Erzincan tulum peynirinin daha da lezzetlenmesini sağlıyor.


Küçükbaş hayvan üreticisi Halil Küçükkaya, koyunlarına tuz vererek hem verimi arttırdıklarını hem de meşhur Erzincan Tulum Peynirinin lezzetine lezzet kattıklarını söyledi. Küçükkaya, “Bizler haftada bir defa koyunlarımıza tuz veriyoruz. Tuz vermesek hayvanlarımızın iştahları kesiliyor ve yeteri kadar beslenemiyorlar ve bu durum sütün azalmasına neden oluyor. Ayrıca tuz verdiğimiz zaman bu durum tulum peynirimizin tadına da yansıyor. Hayvanların haftada en az bir defa tuzlamak Erzincan tulum peynirinin lezzetine lezzet katıyor. Atalarımızdan gelen bu geleneği bu mesleği icra ettiğimiz sürece devam ettireceğiz” dedi.


Tuzlarını yiyen koyun sürüleri daha sonra ise su kaynaklarına akın ediyor. Tuzun etkisiyle susayan koyunlar, doğal kaynaklardan su ihtiyaçlarını gideriyor ve iştahla otlamaya başlıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç