Erzincan'da düzenlenen Kros il birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri daire başkanlığı Okul Sporları Şubesinin 2018-2019 Eğitim öğretim yılı kros il birinciliği yarışma programı kapsamında Erzincan'da kros il birinciliği müsabakaları yapıldı. Merkez spor salonu önünde gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek adına var güçleri ile mücadele ettiler. Sporcular kategorilerine göre 5 bin, 3 bin ve 2 bin metre mesafelerde mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyaları, dereceye giren takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi.

Dereceye Giren Sporcu Ve Takımlar

5 bin metre genç erkekler ferdi koşusunda Şakir Yeşil birinci, Barış Çeçen ikinci, Yusuf Ateş üçüncü, Muhammed Talha Savaş ise dördüncü oldu. 5 bin metre genç erkekler takım yarışmasında Spor Lisesi birinci, Hürriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Üzümlü Anadolu Lisesi üçüncü, Endüstri Meslek Lisesi ise dördüncü oldu. 2 bin metre yıldız kızlar ferdi koşusunda Berfin Kara birinci, Hatice Varol ikinci, Zehra Keleş üçüncü, Hatice uzun ise dördüncü oldu. 2 bin metre yıldız kızlar takım yarışmasında Şehit Cengiz Mithat Paşa Ortaokulu birinci, Şehir er Süleyman Ortaokulu ikinci, Geyikli Şehit Polis Hakan Can ortaokulu üçüncü, Şehit Jandarma er Fatih Çaybaşı ortaokulu ise dördüncü oldu. 3 bin metre yıldız erkekler ferdi yarışmasında Baran Kara birinci, Mercan yıldırım ikinci, Doğukan Ömür Altundaş üçüncü, Umut Eroğlu ise dördüncü oldu. 3 bin metre yıldız erkekler takım yarışmasında Şehit Er Jandarma Komando Göksel Özdemir Ortaokulu birinci, Şehit Cengiz Topel Mitat Paşa Ortaokulu ikinci, Çukurkuyu Fatih Ortaokulu üçüncü, Geyikli Şehit Hakan Can ortaokulu ise dördüncü oldu. 3 bin metre B genç kırlar ferdi yarışmasında Şeydanur Özdemir birinci, Rümeysa Gültekin ikinci, Melda Doğan üçüncü, Kader Bölüş ise dördüncü oldu. 5 bin metre B gençler ferdi yarışmasında Abidin Şimşek birinci, enes Keleş ikinci, Süleyman Kantekin üçüncü, Mert Koçak ise dördüncü oldu. 3 bin metre Genç kızlar ferdi yarışmasında Yağmur Yıldız birinci, Esranur Akpınar ikinci, Alvira Kamaloğlu üçüncü, Tuğbanur Bozkurt ise dördüncü oldu.