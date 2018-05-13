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13 Mayıs 2018 10:00

Kur’an-ı Kerimi güzel okumak için yarıştılar

Erzincan’da din görevlileri arasında Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması yapıldı.

Kur’an-ı Kerimi güzel okumak için yarıştılar

13 Mayıs 2018 10:00

Yarışmaya il genelinde 7 din görevlisi katıldı.


Erzincan İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan yarışma hakkında bilgi vererek; “Diyanet İşleri Başkanlığımız Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle her sene imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur’an kursu hocalarımız arasında Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması, hafızlık yarışması, hutbe okuma yarışması, ezanı güzel okuma yarışması gibi yarışmalar düzenliyor.


Bugün bunlardan Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasına katılacak kardeşlerimizi dinleyeceğiz, değerlendireceğiz ve il birincisini belirleyip bölge yarışmalarına göndereceğiz. Yarışmaya ilimiz ilçelerinden katılan 7 tane din görevlimiz imamımız var. Bunları komisyon üyelerimiz tarafından dinleyip en güzel okuyanı belirleyip bölgede ilimizi temsil etmesi için inşallah göndereceğiz. Bu yarışmaların amacı personellerimizi aktif tutmak mesleki bilgilerini, hafızlıklarını canlı tutmalarını temin etmeye yönelik aktivitelerdir. Yarışmacılarımıza yüz üzerinden puanlama yapıyoruz. Güzel okuma, ses tonu, tecvit kuralları, makam gibi konularda puan veriyoruz." dedi.Yarışmada hafızlar ve din görevlileri Kur’an-ı Kerimi güzel okumak için ter döktüler.




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