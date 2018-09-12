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Kur'an Kursu öğreticilerine seminer verildi

Erzincan’da Kur’an Kursu öğreticilerine seminer verildi.

Erzincan'da Kur'an Kursu öğreticilerine seminer verildi.


Okul öncesi eğitimine katkıda bulunma ve bu alandaki dini eğitimi desteklemek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Okul Öncesi 4-6 Yaş Grubu Öğreticilerini daha verimli hale getirmek için 36 saatlik bir seminer düzenlendi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin seminere katılan öğreticilere hitaben yaptığı konuşmasında; “Çocuklarımızın birer emanet olduklarını, onlara anne ve abla şefkatiyle yaklaşılmasını, onların hayata sevgi merkezli bakmalarının sağlanmasını, bencillikten uzak, paylaşımcı ve sosyal alana katkı veren bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini” hatırlattı.


Erzincan Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Müftülük öğreticileri, İl Milli Eğitim müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından verilecek olan seminer 6 gün süre ile devam edecek.

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