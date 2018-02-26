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26 Şubat 2018 09:09

Kurslar devam ediyor

Gerçekleştirdiği çalışmalarla her alanda örnek olmaya devam eden Erzincan Belediyesi bu yıl tiyatro, ney,halk oyunları bağlama, gitar, resim ve org kursları açarak sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Kurslar devam ediyor

26 Şubat 2018 09:09


Belediye Kültür Sanat Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan yüzlerce kişinin faydalanması planlanıyor. Kurs kayıtları 9 Mart’a kadar devam edecek.


Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğu düşüncesiyle hareket ederek birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet ve proje üretiyoruz. Bu yıl Tiyatro, ney, halk oyunları bağlama, gitar, resim ve org olmak üzere sekiz branşta ücretsiz kurs açtık. Gücümüz yettiği kadar çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Öncelikle gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sosyal hayatın içine almak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz, faaliyetlerini, oyunlarını sergilerken hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Ben bu kursların açılmasında emeği geçen her kese teşekkür ediyorum.” dedi.




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