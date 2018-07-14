KYK 15 Temmuz’u ve Şehitleri unutturmuyor

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurdunda Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek’in katılımlarıyla, “Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün Terzi Baba Yurduna yaptırdığı 15 Temmuz Şehitleri Köşesi ve 15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisinde 15 Temmuz Gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansının tüm dünyaya servis ettiği darbe fotoğraflarından oluşan, her biri içinde bir kahramanlık hikâyesi barındıran 50 ayrı fotoğraf karesi KYK Yurtlarında 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak için sergileniyor.

15 Temmuz Şehitleri köşesi ve fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, “Terzibaba Yurdumuzda 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere aktarmak için açılan 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün Terzi Baba Yurdumuza hediye ettiği 15 Temmuz Şehitleri köşesi ve kitaplığın açılışına hoş geldiniz.Anadolu Ajansı ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun protokolü ile ortaya çıkan 15 Temmuz Gecesini anlatan 15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisiyle Milli İrade Ruhu canlı tutuluyor. 15 Temmuz Gecesi verdiğimiz 253 şehit ve gazilerimiz sayesinde vatanımız ve demokrasimiz kurtuldu. Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Geçmişte bu darbeler sonucu kaybettiğimiz birçok devlet büyüğümüzün yaşadığı hüzünlü son milletimizin o gece demokrasimize sahip çıkmasıyla yaşanmamıştır. 15 Temmuz Ruhunu canlı tutmak için gerçekleştirilen tüm faaliyetleri için KYK Erzincan İl Müdürümüz Fevzi Sarıçiçek’e15 Temmuz Şehitleri Anısına Terzibaba Yurdumuza İl Emniyet Müdürlüğümüzce hediye edilen şehitler köşesi içinde İl Emniyet Müdürümüz Bülent Şensoy’a teşekkür ederim" dedi.

Açılış töreni sonrasında sergi ve şehitler köşesi gezilerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri çerçevesinde açılan sergi yaz okulu için Erzincan’da bulunan Yüksek Öğrenim Öğrencilerince bir hafta boyunca gezilebilecek.