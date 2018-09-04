KYK personeli için kura çekimi gerçekleştirdi

Tüm Türkiye ile aynı anda KYK Erzincan İl Müdürlüğünde de mülakata girecek adaylar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Kura çekimine KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ve kurum amirleri katıldı.

Kuraya temizlik personeli olarak çalışmak için 408 bayan, 947 erkek; temizlik personeli engelli olarak çalışmak için 21 bayan, 111 erkek; temizlik personeli eski hükümlü olarak çalışmak için 22 kişi erkek, 1 kişi bayan katıldı.

Kurada 4 kişilik bayan temizlik personeli için mülakata girmeye hak kazanan 12 asil 12 yedek kişi kura ile belirlendi. 6 kişilik erkek temizlik personeli için mülakata girmeye hak kazanan 18 asil 18 yedek kişi kura ile belirlendi. 3 kişilik engelli bayan temizlik personeli için mülakata girecek 9 asil, 9 yedek kişi kura ile belirlendi. . 4 kişilik engelli erkek temizlik personeli için 12 asil 12 yedek kişi kura ile belirlendi. 2 kişilik eski hükümlü temizlik personeli erkek için mülakata girecek 6 asil, 6 yedek kişi kura ile belirlendi.

Mülakata girecek adayların listeleri ve mülakat tarihleri Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Ayrıca KPSS puanı ile mülakata çağırılacak güvenlik personellerine ait mülakat tarihi ve listeleri de aynı adres üzerinden duyurulacak.