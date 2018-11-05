KYK'lı gençler kitap okumayı sevdiriyor

Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliklerin bu sefer ki adresi KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Refahiye Yurdu oldu. Refahiye Yurdunda barınan öğrenciler güzel havayı da fırsat bilerek kitaplarını aldılar ve ilçenin kalabalık yerlerinde halkın arasına karışarak kitap okudular.

Halk arasında kitap okuyarak kitap okuma farkındalığı oluşturmaya çalışan gençler amcalarını, teyzelerini, abilerini, ablalarını, kardeşlerini kitap okumaya davet ve teşvik ettiler.

Refahiye halkı tarafından da büyük bir ilgi ile karşılanan etkinlik boyunca öğrencilerle beraber kitap okuyan Refahiyeli'ler KYK'lı gençlerin bu davranışlarından mutlu olduklarını ifade ettiler.

Geçtiğimiz günlerde de tüm ilçeyi gezerek geri dönüştürülebilir atıkları toplayıp geri dönüşüm merkezlerine ulaştıran Refahiyeli öğrencilerin farkındalık oluşturma çabaları devam edeceğe benziyor.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri öğrencisi Hicran Yükseler "Yaptığımız bu etkinlikle Refahiye halkını kitap okumaya yönlendirmeye çalıştık; gerçekten de çevreden olumlu geri dönüşler aldık; amacımız kitaplarla dost olabilmeyi göstermekti; ve bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri öğrencisi Ayten Kurt "Hepimiz biliyoruz ki kitap okumak eğitim - öğretim hayatımızın en önemli rolünü üstlenmektedir. Bu bağlamda kitap okumadan geçen bir gün yitirilmiş bir gündür. Bu yüzden bizde kitaplarımızı aldık Refahiye halkıyla beraber okuduk; insanlara kitap okumanın yararlarını biraz da olsa anlatabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Farkındalık çalışmasıyla ilgili söz alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencisi Abdurrahman Gülçin de “Okumak tek şeydir. Ama heşey o tek şeyden çıkar” dedi. Bu söz doğrultusunda okumayı sevdirme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Erzincan Kredi Ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtlarda birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek Refahiye'de düzenlenen etkinlik için; “Biliyorsunuz ki ilk emri oku olan yüce bir dine mensubuz. Bu anlamda sadece öğrencilerin değil tüm halkımızın okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok okuyan bir toplum olmadığımız için halkımızın da bu tür okuma etkinliklerine katılması gerektiğini düşünüyorum bu güzel farkındalık çalışması sebebiyle Refahiye Yurdumuz öğrencilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.