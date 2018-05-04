KYK’lı öğrenciler el emeği eserlerini sergilediler

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin hem zamanlarını değerlendirmeleri, hem bir sanatı tanımaları ve öğrenmeleri gayesiyle KYK Akademi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “iğneli keçe, sentetik keçe, ebru, tezhip, hat ve takı tasarımı” kurslarında üretilen ürünler düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Erzincan ve Otlukbeli Yurtlarındaki kız öğrencilerin 2017-2018 öğretim yılı içerisinde Halk Eğitim Merkezi ve İşkur desteğiyle yurtlarında düzenlenen keçe, ebru, tezhip, hat ve takı tasarımı kurslarında yaptıkları eserleri sergiliyorlar.

Sergi açılışı Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek ve Kurum Müdürleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılış sırasında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Acar, “Görüyorsunuz Kredi ve Yurtlar Kurumu sadece öğrenci barındırmıyor, onların birer sanatı öğrenmelerine, kendilerini farklı alanlarda da geliştirmelerine imkân sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Sergi dolayısıyla bir açıklama yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, “Gerek kursların yoğunluğu, gerek öğrencilerimizin ilgisi karşısında her geçen yıl daha başarılı ve güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Öğrencilerimizin akademik hayatları yanında onların kişisel, sosyal, kültürel ve sportif yanlarını geliştirmek, katkıda bulunmak adına Milli Eğitim ve İşkur ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışmalarda ortaya çıkan eserler bizleri gururlandırıyor. Yapılan her eser büyük bir kıymet arz ediyor. Öğrencilerimiz bu çalışmaları gerçekleştirirken aynı zamanda İşkur’dan cep harçlığı mahiyetinde güzel paralar da alıyorlar. Bu onların hem kaliteli zaman geçirmelerini hem de ekonomik yönden bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Kurslarda ortak paydaşlarımız olan Erzincan Milli Eğitim İl Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne, İşkur İl Müdürlüğü’ne gençlerimiz ve kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergiye katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.