KYK’lı öğrenciler kayak öğreniyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 öğrenciyle başlayan kursa bu yıl 200 öğrencinin katılımı sağlandı.

Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi’ne bağlı Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde uzman eğitimciler eşliğinde başlatılan kursa periyodik olarak, haftanın farklı günlerinde öğrenciler götürülerek hem kayak öğretiliyor, hem de kayma imkânı sağlanıyor.

Yurtlardan alınan öğrenciler Ergan Dağı Kayak merkezine götürülerek, teleferik ve telesiyejle eğitim alanına götürüldükten sonra, gerekli bilgilendirme ve eğitimlerden sonra uygulama yapılırken, öğrencilerin ülkemizde çok yaygın olmayan kış sporlarından kayakla tanışmaları ve öğrenmelerine imkân sağlanıyor. İlk defa kayak sporu ile tanışan pek çok öğrenci yanında geçmiş yıllarda bu kurslara katılarak öğrenen ve keyifle kayan öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kayak kursu ile ilgili olarak KYK öğrencilerine hizmet vermekten ve onlara kayak sporunu ve kış sporlarını sevdirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ergan Dağı Kayak Merkezi sorumlusu Yakup Aksu, hem Erzincan’ı hem de kayak merkezini tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bu tür etkinlik ve kurslarla Erzincan’da öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerin okullarına ve şehre adaptasyonunu sağlamak ve popüler kış sporlarını tanıtıp sevdirmeyi hedeflediklerini dile getiren KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, “Kız öğrencilerimize yönelik başlattığımız kayak kursuna olan ilgi oldukça sevindirici. Öğrencilerimizin hem Erzincan’ımızı, hem de Ergan Dağını ve kayak merkezini tanımaları adına bu eğitim ve etkinliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Barınma kadar, öğrencilerin sosyal, kültürel ve eğitimlerine katkı sağlayacak çalışmaları da önemsiyoruz. KYK’lı olmanın ayrıcalık olduğunu, yurtlarımızda kalan öğrencilere adeta ikinci bir üniversite anlayışıyla hizmet ve katkı sağlamaya çalıştığımızı; onları modern çağın tüm eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri içerisinde en iyi şekilde yer almalarını arzuluyoruz. Bize bu imkânı sağlayan İl Özel İdaremize, Yaylabaşı Belediye Başkanlığımıza içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.