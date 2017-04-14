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14 Nisan 2017 15:59

KYK’lı öğrenciler “Tecrübeli Gençlerle Kahvaltıda Buluştu”

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Mamahatun Yurt Müdürlüğü’nün organize ettiği kahvaltı programında Erzincan 100.

KYK’lı öğrenciler “Tecrübeli Gençlerle Kahvaltıda Buluştu”

14 Nisan 2017 15:59

Yıl Huzurevinde barınan “Tecrübeli Gençler” ve Mamahatun Yurdunda kalan öğrenciler bir araya geldi.


Programa öğrenciler ve huzurevi sakinlerinin yanı sıra KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan , Memur-Sen Erzincan Başkanı Nebi Gül , Huzurevi Müdüresi Asiye Özdemir Katıldı.


Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunun Türkiye genelinde yürüttüğü KYK Gönül Bağı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda Öğrencilerin, büyüklerinin gittikleri yoldan ve yaşadıklarından ders alması düşünülürken huzurevi sakinlerinin gençlerin enerjisinden feyz alması ve moral bulması planlandı. Organizasyon sürecinde öğrenciler amcalarıyla ve teyzeleriyle hasbihal ettiler.


Etkinlikte söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan kendilerini ve huzurevi sakinlerini misafir ettikleri için KYK Erzincan İl Müdürlüğüne ve Mamahatun Yurt Müdürlüğüne teşekkür etti. Sözlerine bu iki nesli bir araya getirmenin faydalarını anlatarak devam eden Doğan, Öğrencilere büyüklerini unutmamaları gerektiğini söyledi.


Program sonunda konuşan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek,öğrencilere büyüklerimizin kıymetini anlatmak gerektiğini, büyüklerimizin tecrübelerinin gençler için ne kadar önemli olduğunu söyledi ve bu tip etkinliklerin artarak tekrarlanacağını belirtti.


Kahvaltının bitiminde uzun uzun sohbet eden öğrenciler ve huzurevi sakinleri beraber fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldılar.




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