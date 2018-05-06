Lider Çocuk Tarım Kampı düzenlendi

Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen ve 3 gün süren, Erzincan’da yer alan tarımsal tesislerde yapılan kampa Erzincan Ziya Gökalp İlkokulunda eğitim gören 35 çocuk katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde her yıl düzenlenen lider çocuk tarım kampının bu yıl seçilen teması ’ Tat Tanı Doğayla Buluş’ oldu. Kamp ülke genelinde büyük ilgi görürken, öğrenciler açısından da farklı bir aktivite oluşturuyor.

2018 yılında düzenlenen Lider Çocuk Kampı kapsamında öğrenciler ilk olarak Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin’i makamında ziyaret ederek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldılar. İl Müdürü Murat Şahin’e çeşitli sorular yönelten öğrenciler, geleceğe dair planlarını anlattılar. Kampın açılış konuşmasını yapan, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, İl Müdürlüğü’nün bütün faaliyet alanlarını ihtiva eden bu programın; çocuklara hayata dair faydalı bilgi birikimi sağlayacağını belirtti.

"Lider Çocuk Tarım Kampı"na katılan çocuklar, kampın ilk gününde Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, tarım ve yenilebilir doğal bitkiler hakkında bilgilendiler.Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından kültüre alınan evelik ve kuzukulağı yetiştirme sahasını gezdiler.

Kampın ikinci gününde çocuklar, bulunan modern süt sığırcılığı işletmesi, Yedigün Süt Ürünleri, Girlevik Selalesi mesire alanlarını ziyaret ettiler. Öğrenciler ayrıca merkeze bağlı ekinci köyü kırsalında yenilebilir yabanı otları topladılar.

Kampın son gününde çocuklar Işıkpınar köyünde bulunan Gökkuşağı binicilik kulübüne giderek at binip, gönüllerince eğlendiler. Kampı pasta keserek kutlayan öğrenciler, gönüllerince eğlendiler.

Kamp sonunda Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, öğrencilere katılım belgelerini ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kampa katılan öğrenciler kamptan son derece mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.