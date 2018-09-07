Limon: "Ürünleri stoklamak ekonomiye ciddi zarar verir"

Başkan Limon, açıklamasında: “Vatandaşlarımızın direkt alım gücünü hedef alarak yapılan her türlü fiil, asla tasvip etmediğimiz adımlardır. Herkesin fedakârlık yapmak zorunda olduğu bu dönemde, fırsatçılık yapmak, krizleri fırsat olarak görmek hiçbir etik anlayışla bağdaşmaz.

Ayrıca, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk gibi piyasa fiyat dengesini bozucu davranışlar, milli ekonomimize de çok ciddi zarar verir. Son dönemde döviz kurlarındaki yaşanan dalgalanma, büyük şirketlerden küçük esnafa ve vatandaşa kadar etkili oldu. Dolayısıyla ekonomik anlamda tüm vatandaşların üzerinde bir baskı oluştu. Bu durumu ortadan kaldırmak için hükümetimiz bir dizi tedbirler aldığını açıkladı. Hükümetimizin uyguladığı eylem planı, ekonomik kurum ve kuruluşların aldığı tedbirleri Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak destekliyoruz.

Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür. Ülkenin zor günlerinde elde edilecek hiçbir kazanç, ülkemize verilmek istenen zarardan kıymetli olamaz.

Eylem planının yanı sıra, yerli üretimi artırarak ihracatı rakamlarını yükseltmek, tasarruf tedbirlerini uygulamak da biz vatandaşlara düşen en önemli görevdir" dedi.