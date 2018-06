Limon’dan şoför ve esnaflara bayram tatili uyarısı

Özellikle bayram trafiğinde araç sürücülerinin dikkatli olmasını isteyen Limon iftar sonrası yola çıkılması gerektiğini söyledi. Limon; “Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaştık. Bayrama sayılı günler kaldı ve her bayramda kazalar meydana geliyor. Umarım bu bayram tatilinde kaza meydana gelmez. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın istirahat ederek yolculuk yapmalarını yada yola iftar sonrası çıkmasını istiyoruz. Eğer ki iftar öncesi yola çıkmak zorunda kalıyorsa dinimiz seferiyi emretmiş ona göre oruç tutmadan yolculuk yapmaları gerekiyor. Önemli olan can güvenliğidir. Sadece kendisinin değil karşı tarafında can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Umarım bu bayram kazasız belasız geçer.”dedi.

Merdiven altı üretimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Limon; “Ayrıca bayramlarda merdiven altı üreticileri devamlı meydana çıkıyorlar. Hile ile haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Burada Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, bize, esnafa ve vatandaşa büyük görev düşüyor. Herkes görevini layığı ile yerine getirirse bunların önüne geçerek korsan satışının önüne geçeriz. Çünkü bizim esnafımız kanunlara kurallara uyar ve düzgün çalışır. Biz Esnaf Odaları Birliği olarak gerekli denetimlerimizi yapacağız. Amacımız halkımıza kaliteli hizmet sunmak ve merdiven altı satışının önüne geçmek" dedi.