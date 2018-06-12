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12 Haziran 2018 09:59

Limon’dan şoför ve esnaflara bayram tatili uyarısı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odası ile Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bedir Limon esnafı ve şoförleri uyardı.

Limon’dan şoför ve esnaflara bayram tatili uyarısı

12 Haziran 2018 09:59


Özellikle bayram trafiğinde araç sürücülerinin dikkatli olmasını isteyen Limon iftar sonrası yola çıkılması gerektiğini söyledi. Limon; “Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaştık. Bayrama sayılı günler kaldı ve her bayramda kazalar meydana geliyor. Umarım bu bayram tatilinde kaza meydana gelmez. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın istirahat ederek yolculuk yapmalarını yada yola iftar sonrası çıkmasını istiyoruz. Eğer ki iftar öncesi yola çıkmak zorunda kalıyorsa dinimiz seferiyi emretmiş ona göre oruç tutmadan yolculuk yapmaları gerekiyor. Önemli olan can güvenliğidir. Sadece kendisinin değil karşı tarafında can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Umarım bu bayram kazasız belasız geçer.”dedi.


Merdiven altı üretimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Limon; “Ayrıca bayramlarda merdiven altı üreticileri devamlı meydana çıkıyorlar. Hile ile haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Burada Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne, bize, esnafa ve vatandaşa büyük görev düşüyor. Herkes görevini layığı ile yerine getirirse bunların önüne geçerek korsan satışının önüne geçeriz. Çünkü bizim esnafımız kanunlara kurallara uyar ve düzgün çalışır. Biz Esnaf Odaları Birliği olarak gerekli denetimlerimizi yapacağız. Amacımız halkımıza kaliteli hizmet sunmak ve merdiven altı satışının önüne geçmek" dedi.




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