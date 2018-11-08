Macaristan'dan Madalyayla döndüler

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılan Ceahlenga badminton turnuvasında Erzincanlı Milli sporcular madalyayla yurda döndüler.39 ülkenin katılımıyla yapılan turnuvada 32 çift bayanın yarıştığı çift bayanlar kategorisinde milli sporcular güçlü rakiplerini yenerek yarı finale çıkmayı başardılar. Yarı finalde Rus rakiplerine yenilen sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin turnuvada üçüncü olmayı başardılar.Turnuvada Milli takım Antrenörü olarak görev alan Murat Sönmez açıklamada bulunarak; "Sporcularımız genç olmalarına rağmen olimpiyatlara yüksek puan veren büyük sporcuların yarıştığı bu turnuvada Fransız ve Danimarka gibi bu branşta başarılı ülkelerin sporcularını yenerek önemli bir başarı elde etmişlerdir ve olimpiyat için önemli bir puan kazanmışlardır. Erzincan Türk Telekom Spor kulübü lisanslı sporcularımıza verilecek desteklerle biz Olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Uğur Erçetin hocamla birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yolda bize her türlü desteği sağlayan Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.