Mahalleler arası Futbol turnuvası başladı

2 guruptan oluşan turnuva da 7 mahalle birinci olabilmek için yarışacak.

Mahalle muhtarları tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak ve mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuvada 7 takım iki gurup şeklinde mücadele edecek. 13 Şehir Stadında başlayan müsabakalarda 14 - 17 yaş arasında ki sporcular takımlarını şampiyon yapmak için mücadele verecek.

Turnuva öncesi açılış konuşması yapan Erzincan Gençlik Spor ve Hizmetleri İl Müdürü Burak Mumcu, mahalleler arası futbol turnuvasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; “Mahalle bilincini, birlikteliğini göstermek amacıyla yapmış oldukları bu güzel davranıştan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 13 Şubat Şehir Stadımızın bu sene yıkılıp yerine yenisinin yaptırılmasından dolayı turnuvalarımızı burada yapacağız. Müsabakaların centilmence, güzelce ve eğlenceli şekilde sportmence geçeceğini düşünüyoruz” dedi.