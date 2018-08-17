Mahalleliler buluşuyor programı devam ediyor

Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahalleliler Buluşuyor” programı Fatih Mahallesi ve Akşemsettin Mahallesi sakinleriyle birlikte ortak bir alanda yapıldı. Programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, bazı STK yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ruhi Yarka ve Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayaoğlu Mahallelerde yapılan çalışmalar ve mahalle sakinlerinin talepleri hakkında bilgi vererek yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkürlerini dile getirdiler.

Mahalle Muhtarlarının Konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Bu programı yapma amacımız sizleri bir araya getirmek, komşuları bir araya getirmek, çocukları bir araya getirmek ayrıca Belediyemizin etkinliklerinden sizleri haberdar etmek. Erzincan Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu iki mahallemize toplamda 14.5 km asfalt, 19.2 km kaldırım yapıldı. 630 adet çöp konteyneri dağıtıldı. Can suyu projesi kapsamında 16 bin metre içme suyu hattı yenilendi 991 adet içme suyu bağlantısı yapıldı. Yağmur suyu hatları yapıldı. Geleceğimiz çocuklarımız için Parklara revizyon çalışmalarıyla birlikte cami ve okul bahçelerinin düzenlemesi yapıldı. Yapılan çalışmalar toplam 6,5 milyon TL. Biz burada olduğumuz sürece çalışmalarımız hız devam edecek. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliğimize katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Program konuşmaların ardından halk oyunları, ilizyonist gösterisi, Hacivat karagöz gölge oyunu, Ahmet Yiğit konseri ve çekilişle hediye dağıtılarak sona erdi.