Mahalleliler buluşuyor programı Mengüceli Mahallesinde yapıldı

Erzincan Belediyesinin kurmuş olduğu Tandırbaşı ekibi, halk oyunları ekibi ve tiyatro ekibi, Melih Salcan’ın Hacivat Karagöz gölge oyunu ve halk ozanlarımızdan Aşık Kul Nuri ve Rahim Sağlam’ın atışmalarıyla Mengüceli Mahalle sakinleri güzel bir vakit geçirdi. Bin kişinin üzerinde katılım olan program yaklaşık 6 saat sürdü. Coşkunun hat safhada olduğu programda mahalleliler sanatçılara eşlik ettiler. Programların sonunda çekilişle hediye dağıtıldı.

Mengüceli Mahallesi Muhtarı Reşat Bağdaş Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletirken ufak tefek eksikliklerin kaldığını söyledi ve bu eksiklikleri maddeler halinde dile getirdi.

Bağdaş’ın ardından kürsüye çıkan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy programa katılan mahalle sakinlerini selamlayarak; “Yeni bir Erzincan için yola çıktık. 30 Mart 2014 tarihinde üzerimize öyle bir sorumluluk yüklediniz ki bu sorumluluk Munzur Dağından daha ağırdı. Biz bu sorumlulukla hareket ettik, ekibimizi kurduk iş başı dedik rozetimizi de Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatlarıyla masamızın gözüne koyduk ve bu şehrin Şehremini olarak yani güvenilir insanı olarak şu sözü verdik şehrin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini ayırmadan sadece bir mahalle değil Erzincan’ın her yerini eşit hale getireceğiz dedik. Allah’a Hamdolsun verdiğimiz söz üzere şuanda gittiğimiz mahallelerin hepsinde asfaltlar, kaldırımlar, aydınlatma, alt yapı, üst yapı, parklar hepsi hemen hemen tamamlandı ve sizin karşınıza verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olarak çıkıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Tabi eskileri de sizlere hatırlatmamız lazım” dedi ve yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum sundu. Konuşmanın ardından Toki Polis Lojmanları Yönetimi Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy’a Polis Lojmanlarına yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket verdi.