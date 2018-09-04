Mahalleliler buluşuyor programları hız kesmeden devam ediyor

Hocabey Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Kurutilek Mahallesinde program yapan Erzincan Belediyesi 1 ay içinde 20 mahallede “Mahalleliler Buluşuyor” programını yapmış oldu. Kalan 6 mahallenin programları da 1 hafta içinde bitirilmesi planlanıyor.

Mahallelerde yapılan programlarda mahalle muhtarları Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yapılan programlarla ilgili açıklamasında; “Belediyemiz tarafından düzenlemiş olduğumuz “Mahalleliler Buluşuyor” programlarımızda mahalle sakinleriyle buluşuyoruz. Bu programı yapma amacımız hemşehrilerimizi bir araya getirmek, komşuları bir araya getirmek, çocukları bir araya getirmek ayrıca Belediyemizin etkinliklerinden sizleri haberdar etmek. Biz hemşehrilerimiz olarak, Alevi’siyle Sünni’siyle, Türk’üyle Kürt’üyle, Laz’ıyla Çerkez’iyle bir olacağız. Hep birlikte Erzincan, hep birlikte Türkiye olacağız. Etkinliklerimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” Dedi.