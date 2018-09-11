Mahalleliler buluşuyor programlarında sona gelindi.

26 mahallenin 26'sında da ayırt etmeksizin program yapan Erzincan Belediyesi 7den 70 e her kesime hitap eden programlarıyla büyük beğeni topladı.

Kültürel faaliyetler konusunda büyük yol kat eden Erzincan Belediyesi 4,5 yılda mehter ekibini, tiyatro ekibini, halk oyunları ekibini ve Tandırbaşı ekibini güçlendirerek bu alanda kendinden söz ettiriyor. Hem şehirde hem de talep eden diğer il ve ilçelerde sanatlarını icra eden bu ekipler büyük beğeni topluyor.

Erzincan Belediyesi Atatürk Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde de “Mahalleliler Buluşuyor” programlarını yaparak 26 mahallenin 26'sında da programlarını icra etmiş oldu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy İnönü Mahallesi'nde ki bu senenin son “Mahalleliler Buluşuyor” programında programa katılımların yüksek olmasından son derece memnun olduğunu belirerek; “Evet değerli hemşehrilerim dolu dolu 2 ay geçirdik. Bugün Erzincan'ın son mahallesindeyiz. Mahalleliler buluşuyor programını bitiriyoruz ve nasip olursa Dörtyol'da büyük bir şölenle finalimizi yapacağız” dedi.