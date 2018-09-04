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04 Eylül 2018 09:06

Meclis toplantıları başladı

Erzincan İl Genel Meclisi Eylül Ayı toplantıları başladı.

Meclis toplantıları başladı

04 Eylül 2018 09:06


Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde devam eden yatırımlar ele alındı.


Toplantının başında çalışmalar ile ilgili bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, altyapısı tamamlanan köylerde sıcak asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Tuygun; “Erzincan İl Genel Meclisi üyelerimizin birlik ve beraberliği ile tarım, hayvancılık, eğitim konusunda, okulların tamiri ve bakımı konusunda desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.


Meclis toplantıları önümüzdeki haftaya kadar sürecek.




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