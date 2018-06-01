Mehmetçik ve şehit aileleri aynı sofrada iftarını açtılar

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve askerler katıldı.

Düzenlenen iftar programının ardından konuşma yapan Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için Erzincan İl Jandarma Komutanlığı olarak azim ve kararlılık içerisinde çalışmalarına devam etmekte olduklarını belirterek, Ramazan ayının, herkese bereket ve huzur getirmesini temenni etti.

Ardından konuşan 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ise şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek, gazilerimize ise şükranlarını iletti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında huzur ve güvenliğimiz için mücadele eden Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu belirterek, bu bereketli topraklarda yaşamanın bir bedeli olduğuna dikkat çekti. Vali Arslantaş konuşmasının devamında; "Bu nedenledir ki dün 15 Temmuz’da, Afrin’de istiklalimize göz diken hainlerle, emperyalist güçlerle mücadele ettik. Özveri olmadan, fedakârlık olmadan kahraman olamazsınız." diye konuştu.