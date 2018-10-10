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Mehter takımından üniversitede konser

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde konser verdi.


Tamamı Erzincan Belediyesi Personellerinden oluşan 33 kişilik Mehter ekibi ecdadımızın şanlı tarihini günümüze anlatmaya ve aktarmaya devam ediyor. Yaptığı programlarla ülkemizin aranan mehter takımlarından biri haline gelen Erzincan Belediyesi Mehter Takımı, bu kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrencilere bir konser verdi.


Erzincan Binali Yıldırım Kampüsünde gerçekleştirilen konserde kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler Marşlar ve kahramanlık türküleriyle hoş bir konser geçirdiklerini bu jestinden dolayı Erzincan Belediyesine ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

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