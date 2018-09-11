Meslek dersleri öğretmenlerine seminer çalışması yapıldı

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile birlikte Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen seminer çalışmasına katıldı. Öncelikle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Gün hem okul dışında hem de okul içinde yapılacak çalışmalara değindi.

3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren başlayan ve ilkokul 1-4. sınıflar için yapılan sene başı seminer toplantılarının meslek dersleri ile ilgili olan kısmının Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlendiğini ifade eden Gün 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Nitelikli Eğitim Çalıştayının hedefi olan nitelikli insan yetiştirmenin tüm öğretmenlerin görevi olmakla birlikte Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Meslek dersleri öğretmenleri açısından daha fazla anlamı olduğunu söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Pazartesi günü öğretmenlere yaptığı hitapta sarf ettiği bir cümleyi dile getiren Gün şimdilerde öğrencilere başarı dileklerinin iletildiğini ve başarının da sadece sınava kadar sürdüğünü sınav sonrası tüm bilgilerin silindiğini söyledi. Oysa muvaffak olmanın konuya vakıf olmak bilgiye sahip olmak ve özümsemek olduğunu ve makbul olanında esasen muvaffakiyetler dilemek olduğunu söyledi. Öğretmenler olarak öğrettikleri ile yaptıklarının aynı olması gerektiğini, temizlik imandandır derken çöp atmanın ya da saygı sevgiden bahsederken kendimizin büyüklerimize ve küçüklerimize karşı saygısız ve sevgisiz olamayacağımızı ifade etti.

Çocuğun kalbinin saf bir cevher olduğunu söyleyen Gazalinin dediği gibi çocuklarımız yaratılış fıtratı üzerinedir diyen Gün, İmam Azamın “Eğitim, insan şahsiyetini yıkan ve yapan şeylerin bilinmesidir" sözü gereğince öğrencilerin şahsiyetlerini yapan nitelikli bir eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Mevlana'nın dediği gibi bütün eksiklikleri gidermek üzere eğitim verilmesi gerekir dedi.

Öğretmenlere tarihimizdeki şahsiyetlerden örnekler veren Gün Mevlana semah dönerken “akşam olsun da bitsin eve gideyim” ya da Yunus Emre şiir yazarken “son mısraını okuyan olmaz” veyahut Mimar Sinan bina yaparken “birkaç yıl yerinde yıkılmadan dursa yeter” diyerek iş yapmamışlardır. Bu nedenle Mevlana öğretisi halen geçerli, Yunus Emre şiirleri bilinip okunmakta ve Sinan'ın eserleri yüzyıllara meydan okumaktadır. Bizlerde işimizi nitelikli yapmaya çalışmalıyız." diyerek sözlerine son verdi.