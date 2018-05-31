Gerçekleştirilen ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Sakin Sönmez, 27’nci dönem milletvekili adaylarından işletmeci Bekir Aksun ve işadamı Mutlu Özdemir ve beraberindeki il ve ilçe teşkilat mensupları, Türkiye Gazetesi Temsilcisi Suat Ateş ve gazete çalışanları ile Özel Esentepe Erkek Öğrenci Yurdu yöneticileri ve yurtta barınan öğrenciler ile görüşerek, 27’nci yasama dönemindeki başlıca taahhütlerinden bahsettiler.

27’nci yasama döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin yasal düzenlemeler ile karşılanabilecek olan talep ve beklentilerine de değinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27’nci dönem milletvekili adayları Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşması, küresel meydan okumalara karşı durabilmesi, Milli Birlik Ruhu’nun güçlenmesi ve milletin kök değerlerine yönelmesiyle olabileceğine dikkat çektiler.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) terörle mücadeleyi hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken milli bir politika olarak ele almaya devam edeceğini dile getiren 27’nci dönem milletvekili adaylarından Bekir Aksun ve Mutlu Özdemir, bu kapsamda terör belasından ülkemizin kurtarılması ve bölücü terörün tüm unsurlarıyla kökünden kazınması konusunda verilen desteğin tavizsiz sürdürüleceğini kaydettiler.

Türk milleti’nin 15 Temmuz 2016’da Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan adaylar, Türkiye’yi kaosa sokmak, bir iç savaş çıkararak, ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlerin işgal girişiminin, aziz Türk milletinin devletine, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmasıyla engellendiğine değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti Türkiye Gazetesi’ni yakından takip ettiklerini belirterek Erzincan’ın kalkınmasını hızlandırmak adına ve Erzincan’ın geleceği bakımından basın organlarının büyük bir öneme sahip olduğu belirterek Türkiye Gazetesi’nin haber servisinde tarafsız ve kaliteli haberciliğin temel ilkeleriyle çalıştığını ifade ettiler.

Öte yandan Özel Esentepe Erkek Öğrenci Yurdu’nun, kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentez yapabilen nesillerin yetiştiği bütün öğrencileri hayata hazırlayarak, çevrede, bölgede ve ülkede “Model Yurt” olma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

Türkiye Gazetesi Temsilcisi Suat Ateş ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetini ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Gazetesi’nin Türkiye’yi ilk kez abonelik sistemiyle tanıştıran gazete olduğunu hatırlatarak, 10 Aralık 1989 tarihinde ulaştığı 1 milyon 424 bin 350 adet günlük satış rakamıyla hâlen kırılamamış olan tiraj rekorunu elinde bulundurduklarını kaydetti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Gazetesi Temsilcisi Suat Ateş ve gazete çalışanları, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27’nci dönem milletvekili genel seçim çalışmalarında Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) başarılar diledi.