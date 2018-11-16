Millet Kıraathanesine ilgi büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde talimatları gereği Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan Millet Kıraathanesi 20 Ekim'den bu yana hizmet veriyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi'ne vatandaşlardan ilgi büyük.

Millet Kıraathanesi Kütüphane, Muhabbethane, Satranç, Edebiyat, Hathane, Resimhane, Enstrüman, Projehane bay ve bayan mescidini içerisinde bulunduruyor. 7 ‘den 70'e herkese hitap eden ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip olan Millet Kıraathanesi'ni tüm Türkiye gibi Erzincan'da çok sevdi. Kıraathane özellikle öğrenciler tarafından ziyaret akınına uğruyor.

Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan kıraathaneyi kullanan vatandaşlar bu hizmet için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Erzincan Belediyesine teşekkür ettiler.