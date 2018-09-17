Milletvekili Karaman, ülke gündemini değerlendirdi

AK Parti Erzincan İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısına Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, parti teşkilatı ve partililer katıldı.

Düzenlenen Basın Toplantısında ilk olarak konuşan Ak Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci Yeni eğitim öğretim yılında velilere ve öğrencilere başarılar dileyerek yaptığı açıklamada, ‘' Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Hicri yılbaşını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Muharrem ayının birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitimcilere hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan tekrar niyaz ediyorum.

Milli Eğitim Müdürlüğü için toplum yararı projesi kapsamında temizlik ve güvenlik projesi kapsamında 9 ay süreli 55o kişilik bir alım yapılacaktır. Bunlarında başvuruları 17 Eylül'de başlıyor. Bunu da tüm hemşerilerimize bildirmiş olalım bu vesileyle. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar 2018-2019 yılının eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum” dedi.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, özelleştirilen şeker fabrikasının ve Erzincan'a yapılacak olan hastanenin durumu hakkında bilgiler vererek, Erzincan Tapu kadastro Bölge Müdürlüğünün son durumuyla birlikte gündeme dair birçok konuya değindi.

Karaman "Erzincan Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile ilgili bazı bilgi kirliliği var. Tapu Kadastro Müdürlüğünün kapanması gibi bir mesele söz konusu değil. Burada sadece bir bölge müdür değişikliği oldu. Bölge Müdürlüğü meclis başkanımızla görüştü. Bende genel müdürleri ve bakanla görüştüm. Dolayısıyla böyle bir kapama hadisesi yoktur. Sadece şu anda eksiklerini tamamlamaya çalışıyorlar.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası yapımı devam ediyor. Kaba inşaat şu anda yüzde 30 durumda. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla yılsonunda, 2019 yılında bitirilmesini hedefliyoruz. Yalnız Dörtyol Yerleşkesindeki 500 yataklı Devlet Hastanesi yapılması ihalesinde bir sıkıntı çıktı. İdare Mahkemesi bu ihaleyi iptal etti. Yani Valiliğimize verilen yetki çerçevesinde yapılan ihalede bazı sıkıntıların olduğunu görerek ihaleyi iptal etti mahkeme. Bunu da Sağlık Bakanlığımızla defalarca görüştük. En kısa zamanda ihalesi yenileyecek ve bu hastanemizde olabildiğince hızlı zamanda bitirilecek. Herhangi bir aksama olmaması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Doktor eksikliği var Bu geçen hafta hakikaten bizim istediğimiz kadar Sağlık Müdürlüğü Erzincan'a ihtiyacı olan kadar doktorun tahsis sağlandı kuraları çekildi ve 56 civarında Doktor İnşallah bir ay içerisinde Erzincan'a gelecek hem ilde hem ilçelerde Doktor eksikliğimiz giderilecek. Sağlık Müdürlüğü'nün bana verdiği bilgiye göre bu doktorları ihtiyacımız vardır. Doktorların bir tane bile eksiksiz burada tahsisi sağlandı ve şu anda kuraları çekildi.

Şeker fabrikası ile ilgili konu da çok bilgi kirliliği burada da var. Biliyorsunuz şeker fabrikası özelleştirme kararı sonrası işçi kardeşlerimizin sıkıntılarının giderilmesi için ivedilikle biz de çalışmalarımıza başladık. Satın alan şirketle, şeker fabrikası Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi defalarca bir dizi görüşmeler yaptık. Yeter ki sıkıntıları en az ya da hiç olmasın da en aza indirip devam edelim. 2 hafta önce bayramdan sonra yönetim kurulu üyeleri Genel müdürle görüş görüştük ve işçileri belli bir süre çalışmak için istedikleri işçilerde var. Şu anda çalışmaya devam ediyor. 56 memur vardı ve bu memurların Hepsi de devletin diğer kademelerine yerleştirilir. Orada bir sıkıntı yok. Onların yani memurların herhangi bir sıkıntısı yoktur.İstedikleri yerlere yerleştirmek için de çalışmalar sürüyor. 125 Daimi kadrolu işçi tercih sırasına göre diğer fabrikalara gitti bir kısmı emekli oldu. Diğer taraftan 73 geçici işçi devletin diğer kadrolarına geçti. Şu anda bizim üzerinde durduğumuz taşeron işçileri yani 60 civarında taşeron işçisi var. O işçi arkadaşlarla ilgili işlerini kaybetmemesi ya da daha iyi iş bulması için çalışmalarımız sürüyor. Burada görüştüğümüzde şeker fabrikası yönetim dedi ki biz bu İşçilerin hepsini davet edeceğiz tamamını ve şimdilik ihtiyacımız olduğu kadar işe alacağız 5-6 aylık. Bizde istedik ki 5-6 ay işe girsinler, şuanda bide elimizdeki imkanları değerlendirelim. Onlarda değerlendirsinler. Alabildiklerini tanımak istiyorlar bunlar taşeron işçileri çok sanatkâr olmadığı için ne kadarını kadroya alabiliriz ne kadarı dışarıda kalabilir tanımak istiyorlar. Ama işçi kardeşlerimiz maalesef o davete uyup gelmedi. Bazı kuşkuları var diye düşünüyoruz. Onları birlikte görüşeceğiz.'' dedi.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman yaptığı açıklamada, ‘'Bugün biliyorsunuz artık Muharrem ayındayız ve bütün vatandaşların Muharrem ayını tebrik ediyorum ayrıca bende Hicri yılınızı tebrik ediyorum. 2018-2019 eğitim yılının bütün çocuklar ve gençler İçin tebrik ediyorum başarılar diliyorum. Güney sınırımızda kurulmak istenen bir Terör devleti dolayısı ile ekonomik sıkıntının başlangıcı orada biliyorsunuz. Şer güçler Türkiye'nin Güneyinde bir şer Devleti Terör devleti kurmak istediler ve bunu da hükümetimiz razı olmadı ve Fırat kalkanı Harekatı, Zeytindalı Harekatı ile burada kurulmasına müsaade etmedi. Bu Tabii şer güçlerin bazı Türkiye'nin dostum diye tabir ettiği Ama şu anda öyle olmadığı belli olan şer güçlerini sıkıntıya soktu. Bu da Türkiye'nin ekonomisine başka yönlerden saldırılar oldu. Elbette ki İsrail İran çekişmesi de bu konuda etkili yani İran'la olan ilişkileri İsrail'in bizim ülkemizde etkiliyor. Aslında bütün mesele hem İran'ı Hem Türkiye'yi bir Terör devleti kurarak sıkıntıya sokmak onun içinde Suriye'deki kargaşayı çıkararak Ülkemizde ekonomik yollara sıkıntıya sokmak istediler. Ama şunu bilmenizi istiyorum Ve açıkça ifade ediyorum ki bu bir finansal kriz değil, Bu bir ekonomik kriz değil, Bu bir Siyasi kriz Yani birazcık da öyle zorlamayla oluşturan bir kriz şeklinde düşünüyoruz. Bunun içinde birlik beraberlik de olmamız lazım ülke olarak yani herkes şunu iyi bilmeli ki bir papaz hakkında öyle mahkeme kararına karşı ekonomimizi hedef alan bu girişime pabuç bırakmayacağız birlikte olacağız beraber olacağız ve ülkemizin ekonomisine düzelmesi için hep birlikte çalışacağız.

Şimdi doların İnşallah doların düşme eğilimi başladı bu Gerçi Faizler yükseldi bunun içinde ekonomi yeniden dizayn edilecek çareler hükümetimiz arıyor. Tabii ki dolar düşme eğilimi gösterirken Faizin artmasında olumlu bulmuyoruz onun için de tedbirler almamak lazım ama önce kur dengesi fiyat istikrarı sağlanınca faiz de ekonomide üzerinde bir ülke olmaktan çıkacak diye düşünüyorum. Artık ekonomimizin stabil hale geldikçe yapan yabancı yatırımlarda İnşallah ülkemize gelmeyi sürdürecek ve böylece ülkemizde yatırımcılar da gelmek için bu ekonomik fırsatı değerlendirecekler diye düşünürüm. Bildiğiniz gibi ekonominin ikinci çeyrekte büyümesi de ekonomimizin artık sadece siyasi olarak sıkıntısı olduğunu ekonomik ve Finansal değil siyasi sıkıntı olduğunu göstermektedir ve Diyoruz ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bizim ekonomik açıdan büyük sorunlar teşkil etmesi dönemi yavaş yavaş İnşallah kapanıyor. Bu hafta içi yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade etti, Türkiye ekonomik bir suikaste kurban edilmek isteniyor. Bu çok önemli bir tespit hakikaten ekonomik ve suikast yapılıyor Türkiye üzerinde ama bizi rahatlatan da bu Sadece Türkiye için geçerli değil Hem İran hem Rusya hem Kanada hem diğer bazı ülkeler, hatta Avrupa Birliği için geçerli olan bir konu bunun için yalnız değiliz inşallah burada birlikle beraberlikle çıkacağız. 15 Temmuz'da ve sonrasında PKK- FETÖ terör örgütlerle teslim alamadıkları ülkemizi dolarla teslim almaya çalışıyorlar. Üretim mekanizması durmadan çalışacak milli ve yerli Kalkınma hamlenizle kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

Artık ekonomimizin stabil hale geldikçe yabancı yatırımlarda inşallah ülkemize gelmeyi sürdürecek ve böylece ülkemizde yabancı yatırımcılar da gelmek için bu ekonomik fırsatı değerlendirecekler. Bildiğiniz gibi ekonominin ikinci çeyrekte büyümesi de ekonomimizin artık sadece siyasi olarak sıkıntısı olduğunu ekonomik ve finansal değil siyasi sıkıntı olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullanarak bu sorunların çözüleceğini belirtti.