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Milli Eğitim Müdürlüğünde bilgilendirme toplantıları yapıldı

Erzincan’da TÜBİTAK, Erasmus+, eTwinning, Eurodesk konularında bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Erzincan'da TÜBİTAK, Erasmus+, eTwinning, Eurodesk konularında bilgilendirme toplantıları yapıldı.


Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen TÜBİTAK, Erasmus+, eTwinning, Eurodesk konularında bilgilendirme toplantıları Kemaliye, İliç,Kemah ve Refahiye ilçelerinde gerçekleştirildi.İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz, AR-GE Birimi Proje Koordinatörü Seda Cengiz ve Ekrem Naldan tarafından bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirme toplantılarında Erzincan'ın geçmiş yıllardaki TÜBİTAK proje istatistikleri ve çalışmaları, TÜBİTAK proje çalışmalarının nitelik ve nicelik açısından elde ettiği son durumu anlatıldı. Yapılan bu bilgilendirmenin de katkılarıyla bu yıl daha iyi sonuç elde edileceği belirtildi. Soru cevap şeklinde devam eden toplantılar iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdirildi.

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