Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'den okul ziyaretleri

Gün ziyaretler kapsamında Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ve Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret ettiği okullarda öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, okulların yeni açılması dolayısıyla öğrencilere hitabında "iyi başlamak lazım, başlangıç nasıl olursa bitiş de öyle olur. Bu nedenle çok iyi başlamak lazım. Okulun kaide ve kurallarına uyacağız, öğretmenlerimizin söylediklerini yerine getireceğiz dedi. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılmanın önemini ifade ederek, kitap okumanın da ne kadar önemeli olduğunu belirterek derslerden arta kalan zamanlarda mutlaka kitap okuyalım" dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak okullardan ayrıldı.