Milli Eğitim Müdürü Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor

Gün, Erzincan Lisesi ve Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere de hitap eden Gün, “Okullar açılalı 2 ay oldu dün gibi, zamanın kıymetini bilelim su gibi akıp gidiyor. Bir gün 24 saattir, bir hafta 7 gündür, bir yıl 365 gündür zaman herkes için aynıdır ama, zaman sizin değerlendirdiğiniz andır. Çalışmayan için 24 saat yetmez, belli bir plan ve program içinde çalışıp çok güzel neticeler alan biri için 24 saat fevkalade yeter. Mühim olan sizin bunu planlamanız, programlamanız ve hedefi belirlemenizdir. Gayesi ve hedefi olanlar şu an buradalar. İstedikten sonra başaramayacağımız ve varamayacağımız hedef yok” dedi.

Gün daha sonra öğretmenlerle de kısa bir değerlendirme toplantı yaptı. Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu'nu ziyaretinde de öğrencilere hitap eden İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün “8.sınıf öğrencilerinin bu sene misafir olduğunu, misafirin de örnek olması gerektiğini ifade ederek, kime örnek olacaktır, nasıl örnek olacaktır. Tabi ki 5, 6, 7. Sınıf öğrencilerine örnek olacaktır. Konuşmasıyla, davranışıyla, ders çalışmasıyla ve tüm davranışlarıyla. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemini belirterek mutlaka katılalım, altyapıyı iyi oluşturalım” dedi. Öğretmenlerle de bir toplantı yapan Gün başarı dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldı.