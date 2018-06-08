Milli Eğitim Müdürü Gün’den yıl sonu mesajı

Gün açıklamasında "Ünlü bir şair: “Bugün dediğimiz şey, sonsuz geçmiş ve gelecek okyanusunda küçücük bir zaman damlasıdır.” der. İşte bu koca deryada, akıp giden ömürde “bugün” yine 40 bin öğrencimizin mutluluğunu paylaşmanın sevinci içerisindeyiz. Eylül ayından beri süregelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin hazzını yaşıyoruz.

Sorunsuz ve başarı dolu geçen bir yıl boyunca göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum.

Son yıllarda ve son günlerde ülke olarak mücadele ettiğimiz onca badireye rağmen yılmadan, usanmadan verdiğiniz emekler takdire şayandır. Zira bu emekler bizlerin de umutlarını taze tutmasını sağlıyor, geleceğimizin emin ellerde olacağını müjdeliyor. Çünkü biliyoruz ki “Gelecek insanların yaşlarıyla değil, aldığı eğitimle tahmin edilir.”

Sevgili Öğrenciler, Takvim düzeni herkes için aynı olsa da, zaman herkesin içinde başka türlü ilerler. Sizlerden de kiminiz bu zaman dilimini belki çok daha verimli değerlendirirken kiminiz de tam konsantre olamamış şekilde geçirmiş olabilirsiniz. Lakin unutmayalım ki hayat, eğitim-öğretim sadece karne notlarımızdan yani işin sadece öğretim kısmından ibaret değildir. Hep söylediğimiz gibi işin “eğitim” kısmını hepinizin başarıyla tamamladığından şüphem yok. Hayalini kurduğumuz, özlediğimiz nesil olma yolunda sahip olduğunuz “eğitim” bizleri onurlandırıyor.

Bugün aldığınız notları başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak kabul etmek yerine neleri iyi yapıp hangi konularda biraz daha zayıf kaldığınızı değerlendirme aracı olarak görmelisiniz. Yaşanacak mutlulukların yanı sıra hayal kırıklıkları da pek tabii ki olacaktır. Fakat unutmayınız ki hayatımızdaki en acımasız şey zamandır. Gitti mi gidiyor, döndürmeye ne gücümüz ne kuvvetimiz yeter. Dolayısıyla pişmanlıkları hemen bir kenara bırakmalı, bu uzun soluklu tatili fırsata çevirip ruhumuzu ve bedenimizi dinlendirebildiğimiz oranda gelecek için de çalışmalarımızı planlamalı ve hazırlıklarımızı yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış sizler, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaksınız. Sizlere dinlenerek, eğlenerek, bol bol kitap okuyarak, mutlulukla geçireceğiniz güzel bir tatil dilerim.

Değerli Öğretmenler, Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy’e geçerken yanına biri yaklaşıp: “Üstat, Peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik.” diye sorunca Necip Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan: “Ne diye vapura bindin ki? Yüzerek karşıya geçseydin ya!” demiş. Öğretmenler birer kılavuzdur; doğru yola yönlendiren kılavuz ise kolaylık ve mutluluk getirir. Öğretmenlik, bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa... Nasıl fer verirse bahar için kışın ayazında donmuş doğaya! Öğretmen de öyle can verir bir topluma. Onu alır muasır medeniyetler halitasında yeri nere ise oraya koymak ister. Sizler, gönül bahçemizin tohumları Sevgili Öğrencilerimizin en iyi kılavuzları, en parlak güneşisiniz.

Bütün bu anlayış ve bakış açısı içerisinde eğitimdeki yeni yaklaşımları takip eden, kendini her gün güncelleyen siz Değerli Öğretmenlerime tüm yıl boyunca gösterdikleri hakkı ödenmez emekler için teşekkür ediyor; zihninizde yeni projelerin canlanacağı, sanat ve sporla geçecek mutlu ve huzurlu bir tatil diliyorum.

Kıymetli Veliler, Sizlerin de hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de bizler gibi çok yoğun bir dönem geçirdiğinizi biliyoruz. Öncelikle, bu yoğun tempoda bizlere her zaman maddi manevi destek veren, yaptığımız hiçbir programda bizleri yalnız bırakmayan siz Saygıdeğer Velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitimin en önemli parçalarından biri olan siz velilerimizin artarak devam eden ilgisi, eğitim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımları bizleri daha da mutlu etmekte, hırslandırmakta ve teşvik etmektedir. Sizlerden ricamız bu bakış açısını bir hayat felsefesi haline getirmeniz; öğrencilerimizle, okullarımızla ve bizlerle olan bağınızı koparmamanızdır.

Bugün sizlere düşen görevlerden biri de yaşanacak mutluluk ve hüzünde çocuklarımızın yanında olmak ve her iki duyguyu da birlikte paylaşmaktır. Unutmayalım ki onlar, öğrencilik görevlerinden önce sizlerin çocukları konumundalar. Anne-baba sorumluluklarımızı unutmayarak, hem başarının hem de başarısızlığın hepimize ait olduğunu düşünerek hareket etmeli; çocuklarımıza rehberlik ederek hep birlikte yeni yıla hazırlanmalıyız. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı, eğlenceli bir tatil geçirmenizi diliyorum.

Bu vesileyle Erzincan’ımızı “Eğitimin Odak Noktası” haline getirmek için göstermiş olduğumuz çabada verdikleri özverili katkıdan dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul-aile birliği üyelerine tekrar teşekkür ediyor; sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.