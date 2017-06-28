Milli sporcu Zehra Erdem başarıdan başarıya koşuyor

Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Milli Sporcu Erdem, yeni hedefini olimpiyatlarda Ülkemizi temsil etmek olarak belirledi. Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nu makamında ziyaret eden Milli Sporcu, kendisine İl Özel İdaresi tarafından layık görülen hediyesini de bu ziyaret esnasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’ndan aldı. Genel Sekreter Yaşar Felekoğlu, spora ve başarılı sporculara Erzincan İl Özel İdaresi olarak her zaman destek verdiklerinin altını çizerek, Milli Sporcu Zehra Erdem’e başarılarının devamını diledi.