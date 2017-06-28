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28 Haziran 2017 09:22

Milli sporcu Zehra Erdem başarıdan başarıya koşuyor

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün alt yapısında yetişen Milli Sporcumuz Zehra Erdem, badminton sporunda, Sırbistan’ın Novi Sad Şehri’nde yapılan ve 23 ülkeden 322 sporcunun katıldığı turnuvada iki birincilik elde ederek, göstermiş olduğu performans, teknik ve taktik bilgisi değerlendirmesinde en değerli oyuncu seçildi.

Milli sporcu Zehra Erdem başarıdan başarıya koşuyor

28 Haziran 2017 09:22

Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Milli Sporcu Erdem, yeni hedefini olimpiyatlarda Ülkemizi temsil etmek olarak belirledi. Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nu makamında ziyaret eden Milli Sporcu, kendisine İl Özel İdaresi tarafından layık görülen hediyesini de bu ziyaret esnasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’ndan aldı. Genel Sekreter Yaşar Felekoğlu, spora ve başarılı sporculara Erzincan İl Özel İdaresi olarak her zaman destek verdiklerinin altını çizerek, Milli Sporcu Zehra Erdem’e başarılarının devamını diledi.




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